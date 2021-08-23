Общество

Хакеры выставили на продажу паспорта более 1,3 млн россиян

Хакеры выложили в открытый доступ архив размером 809 ГБ, содержащий более 1,3 млн сканов паспортов граждан России, которые были похищены в результате взлома серверов косметической компании Oriflame, пишут «Известия» со ссылкой на Securitylab.

Уточняется, что о похищении 4 ТБ данных с серверов компании неизвестные сообщили еще в начале августа. Тогда преступники опубликовали более 800 тысяч файлов с паспортными сведениями, в числе которых более 25 тысяч принадлежат гражданам Грузии и более 700 тысяч - жителям Казахстана. Таким образом на теневой платформе RaidForums были выставлены на продажу паспортные данные более 1,3 млн россиян.

«Вероятно, компания отказалась выкупать данные у злоумышленников, поэтому теперь они выкладываются в публичный доступ», - сообщил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.