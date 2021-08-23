Общество

Холодные ночи придут в Псковскую область

Холодные ночи придут в Псковскую область. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Температура воздуха в ночное время суток будет находиться в диапазоне от 2 до 7 градусов до 28 августа, отметила Тала Нещадимова.

«Теплыми ночами, как летом, они уже вряд ли будут. Мы ожидаем, что после 28 августа и в первую пятидневку сентября ночи будут достаточно теплыми. Максимальные температуры воздуха днем будут доходить до +20 градусов, ночные — от 8 до 10 градусов, но, конечно, это не то тепло, которое было», - заметила эксперт.

При этом она напомнила, что самые ранние инструментально подтвержденные заморозки в регионе были 13 сентября. «Пока у нас нет оснований утверждать, что в этом году они будут раньше», - сказала Тала Нещадимова.