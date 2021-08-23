Холодные ночи придут в Псковскую область. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
Температура воздуха в ночное время суток будет находиться в диапазоне от 2 до 7 градусов до 28 августа, отметила Тала Нещадимова.
При этом она напомнила, что самые ранние инструментально подтвержденные заморозки в регионе были 13 сентября. «Пока у нас нет оснований утверждать, что в этом году они будут раньше», - сказала Тала Нещадимова.