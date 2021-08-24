Общество

Псковичам рассказали, как самозанятые могут формировать свою пенсию

258 самозанятых человек в Псковской области, применяющих специальный налоговый режим, самостоятельно формируют свою пенсию. О том, как они могут формировать свою пенсию, Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

В Псковской области зарегистрировано более 8,9 тысяч самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (по данным налоговых органов). Эта категория в регионе появилась с 2020 года.

Самозанятые граждане при использовании специального налогового режима не являются застрахованными лицами и не обязаны уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы.

Однако они имеют право на добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, в рамках которых могут самостоятельно уплачивать за себя страховые взносы и, соответственно, формировать свои пенсионные права, пояснили специалисты.

«На 1 августа 2021 года 258 самозанятых граждан региона (начиная с 2020 года) вступили в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, применяя специальный налоговый режим», - заметили в ПФР.

Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию подают в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте ПФР или в мобильном приложении «Мой налог», заявление можно также подать в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Чтобы получить год страхового стажа, необходимо состоять год на учете в ПФР и заплатить страховые взносы в фиксированном размере (в 2021 году это 32 448 рублей) не позднее 31 декабря текущего года. В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате.

Сумму страховых взносов гражданин рассчитывает самостоятельно пропорционально количеству календарных месяцев (дней) года, когда он состоял в добровольных правоотношениях.

«Обращаем внимание! Граждане, являющиеся получателями пенсии, применяющие спецрежим "Налог на профессиональный доход", добровольно вступившие в правоотношения и уплачивающие страховые взносы, признаются работающими для целей пенсионного страхования и, соответственно, страховая пенсия будет выплачиваться им как работающим пенсионерам – без учета текущей индексации», - пояснили в учреждении.

Подробная информация о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию доступна на региональной странице отделения на сайте ПФР.

Реквизиты для уплаты страховых взносов указаны на региональной странице отделения на сайте ПФР.