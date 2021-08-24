Общество

17 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили за неделю в Псковской области

Сотрудники Росгвардии выявили 17 нарушений правил оборота гражданского оружия в Псковской области за неделю с 16 по 22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы ведомства провели 97 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и изъяли 3 единицы гражданского оружия.

«Напоминаем владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения», - обратились в ведомстве к жителям региона.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.