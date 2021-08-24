Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 655 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
На данный момент в Псковской области провели 489 595 исследований на коронавирус (из них 1 022 за сутки). С начала пандемии в регионе подтвердили 46 321 случай заражения коронавирусом (105 за сутки). Избавились от коронавируса 39 529 пациентов (30 за сутки).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 16301
- Великие Луки – 7530
- Бежаницкий район - 487
- Великолукский район – 1104
- Гдовский район – 761
- Дедовичский район – 1039
- Дновский район - 371
- Красногородский район – 409
- Куньинский район – 437
- Локнянский район - 327
- Невельский район – 1788
- Новоржевский район – 654
- Новосокольнический район – 1205
- Опочецкий район – 1197
- Островский район – 2152
- Палкинский район – 483
- Печорский район – 825
- Плюсский район – 809
- Порховский район – 1408
- Псковский район – 3775
- Пустошкинский район – 467
- Пушкиногорский район - 568
- Пыталовский район – 555
- Себежский район – 773
- Стругокрасненский район – 548
- Усвятский район – 302
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