Общество

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 655 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На данный момент в Псковской области провели 489 595 исследований на коронавирус (из них 1 022 за сутки). С начала пандемии в регионе подтвердили 46 321 случай заражения коронавирусом (105 за сутки). Избавились от коронавируса 39 529 пациентов (30 за сутки). Статистика по муниципалитетам: Псков – 16301

Великие Луки – 7530

Бежаницкий район - 487

Великолукский район – 1104

Гдовский район – 761

Дедовичский район – 1039

Дновский район - 371

Красногородский район – 409

Куньинский район – 437

Локнянский район - 327

Невельский район – 1788

Новоржевский район – 654

Новосокольнический район – 1205

Опочецкий район – 1197

Островский район – 2152

Палкинский район – 483

Печорский район – 825

Плюсский район – 809

Порховский район – 1408

Псковский район – 3775

Пустошкинский район – 467

Пушкиногорский район - 568

Пыталовский район – 555

Себежский район – 773

Стругокрасненский район – 548

Усвятский район – 302