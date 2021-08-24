Общество

Владимир Путин подписал указ о выплате 10 000 рублей пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 000 рублей пенсионерам. Документ опубликовали на сайте Кремля 24 августа.

«Произвести гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 г. получателями пенсий, которые назначены в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", а также иных пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей», - говорится в указе.

Отмечается, что в случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 года, ее выплату могут произвести позднее. «Единовременная денежная выплата, не полученная гражданином в связи с его смертью, осуществляется в порядке, установленном частями 3 и 4 статьи 26 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"», - сообщается в документе.