Общество

Елена Полонская поручила активизировать работу по контролю за работой кальянных в Пскове

Глава города Пскова Елена Полонская на координационном совещании поручила активизировать работу по контролю за незаконной работой кальянных в городе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Участники совещания обсудили мероприятия, направленные на социальную и культурную адаптацию мигрантов, противодействие идеологии терроризма и экстремизма.

Как сообщил заместитель председателя комитета по делам ГО и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Лещинский, на сегодняшний день на территории муниципалитета проживает более 2 тысяч иностранных граждан. В целом ситуация стабильная, осуществляется конструктивное взаимодействие с национальными и конфессиональными общественными объединениями.

Представители УМВД России по городу Пскову доложили о мероприятиях, направленных на соблюдение организациями, реализующими алкогольную и спиртосодержащую продукцию, требований законодательства РФ. За 7 месяцев этого года выявили 292 нарушения в данной сфере, изъяли более 10 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Глава Пскова попросила активизировать работу по контролю за оборотом такой продукции в небольших торговых точках, расположенных в многоквартирных жилых домах и вблизи от образовательных учреждений. Также она рассказала, что от граждан поступают сообщения о незаконно работающих кальянных, и призвала активизировать работу в этом направлении.

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О ситуации на рынке труда проинформировал заместитель начальника отделения ГКУ «Областной центр занятости населения по городу Пскову и Псковскому району» Сергей Мордашкин. На сегодняшний день на учете стоит 627 безработных псковичей, в 2021 году трудоустроено 430 человек. Среди наиболее востребованных на рынке труда профессий - оператор конвейерной линии, уборщик, повар, официант, грузчик, швея, горничная, слесарь-ремонтник, сантехник, воспитатель, бухгалтер, медсестра.