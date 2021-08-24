Очаг коронавируса выявили в психоневрологическом интернате в Островском районе

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Очаг коронавируса выявили в Дарьинском психоневрологическом интернате в Островском районе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Очаг в ООО «Йура корпорейшн рус» снят с контроля Роспотребнадзора. Всего в Псковской области остаются активными три очага:
- реабилитационный центр «Ручей» в Палкинском районе;
- хирургическое отделение областного онкологического диспансера;
- новый очаг в психоневрологическом интернате.
В Госдуме предложили составить список одобренных смартфонов для учеников, чтобы положить «конец социальной розни». Как вы оцениваете идею о «телефонном равенстве» в школах?