Общество

Очаг коронавируса выявили в психоневрологическом интернате в Островском районе

Очаг коронавируса выявили в Дарьинском психоневрологическом интернате в Островском районе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Очаг в ООО «Йура корпорейшн рус» снят с контроля Роспотребнадзора. Всего в Псковской области остаются активными три очага:

реабилитационный центр «Ручей» в Палкинском районе;

хирургическое отделение областного онкологического диспансера;

новый очаг в психоневрологическом интернате.