Общество

В Псковскую область поступило более 170 тысяч доз вакцины «Совигрипп»

Более 170 тысяч доз вакцины от гриппа «Совигрипп» поступило в Псковскую область 23 августа. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. Сейчас препараты распределяются по медицинским организациям региона.

«С 1 сентября все жители области смогут начать вакцинироваться, а в некоторых районах и раньше – до конца августа», - уточнил глава региона.

Тем, кто привился от коронавируса, необходимо выждать месяц после второго компонента, и только после этого прививаться от гриппа. Одновременно две противовирусные вакцины не применяются, обратил внимание Михаил Ведерников.

Прививочная кампания от гриппа традиционно будет проходить с осени до конца года. Привиться можно будет в любой поликлинике – как взрослой, так и детской. Предварительной записи нет, достаточно прийти в медучреждение и сообщить в регистратуре о своем желании привиться от гриппа.