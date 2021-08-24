Общество

Псковичей приглашают на службу по контракту в Вооруженные силы России

Псковичей приглашают на службу по контракту в Вооруженные силы России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пункте отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Псковской области.

Пункт отбора на военную службу по контракту приглашает на контрактную службу в Вооруженные силы России жителей Псковской области, которые не находятся на военной службе.

В настоящее время остаются вакантными места на воинских должностях солдат (матросов), сержантов (старшин) и прапорщиков (мичманов).