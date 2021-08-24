Общество

Бренд «Россети Северо-Запад» официально зарегистрирован в ФНС России

ПАО «МРСК Северо-Запада» официально сменило фирменное наименование на ПАО «Россети Северо-Запад» в рамках перехода на единую бренд-архитектуру, сообщили Псковской Ленте Новостей в песс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад». Бренд «Россети Северо-Запад» в корпоративных и маркетинговых коммуникациях использовался с июня 2019 года. Теперь изменения официально зарегистрированы в ФНС России.

Традиционно в новом юридическом названии сохранена историческая и привычная всем часть наименования, а также географическая привязка к деятельности организации.

«Россети Северо-Запад» работают в 7 регионах: в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия и Республике Коми. Компания управляет линиями электропередачи общей протяженностью 177,8 тыс. км, центрами питания суммарной мощностью 19,52 тыс. МВА и 1,18 тыс. подстанциями 35 кВ и выше.

Ранее этап внедрения единой бренд-архитектуры группы «Россети», связанный со сменой юридических наименований, был завершен в 10 дочерних распределительных компаниях, представляющих холдинг в 56 регионах страны: «Россети Московский регион», «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Ленэнерго», «Россети Сибирь», «Россети Волга», «Россети Кубань», «Россети Тюмень», «Россети Юг» и «Россети Северный Кавказ».

Напомним, о переходе на единую бренд-архитектуру группы компаний «Россети» было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года. Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к потребителям и контрагентам.