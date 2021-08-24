Общество

Житель Новоржева оплатил кредитные долги, опасаясь лишиться автомобиля

Житель Новоржева оплатил кредитные долги, опасаясь лишиться автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина задолжал 161 тысячу рублей по кредитным платежам. Добровольно он не спешил оплачивать долг, чем привлек внимание судебных приставов. Чтобы побудить нарушителя рассчитаться с задолженностью, пристав направил постановление об обращении взыскания на деньги мужчины, находящиеся в кредитных организациях.

Кроме того, неплательщика ограничили в праве выезда за пределы России. Также судебные приставы вынесли запрет на регистрацию автомобиля жителя Новоржевского района. Из-за этого мужчина утратил возможность передавать или продавать автомобиль до полного погашения долга.

Эти меры возымели влияние на нарушителя, и всю сумму долга, включая исполнительский сбор, он оплатил в полном объеме. После этого судебные приставы сняли с него ограничения.