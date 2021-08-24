Общество

Юлия Пересильд рассталась с режиссером Алексеем Учителем

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд рассталась с режиссером Алексеем Учителем. 36-летняя актриса ушла от кинематографиста, который скоро отметит 70-летие, ради миллиардера Романа Абрамовича, пишет Дни.ру.

Фото: Instagram-аккаунт Юлии Пересильд

Об отношениях актрисы и бизнесмена говорили еще в 2020 году. Слухи спровоцировало появление актрисы на «Кинотавре» в сопровождении телохранителя миллиардера. Тогда актриса опровергла связь с Романом Абрамовичем. Она объяснила, что охранника к ней приставили из-за взятых в аренду роскошных украшений.

Напомним, у Юлии Пересильд две дочери – 12-летняя Анна и девятилетняя Мария. Отцом девочек является известный режиссер Алексей Учитель.