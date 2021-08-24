Общество

Лучших сотрудников органов внутренних дел наградили в Псковской области

Лучших сотрудников органов внутренних дел наградили в управлении МВД России по Псковской области 24 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

За образцовое выполнение служебного долга и высокие результаты в оперативно-служебной деятельности начальник управления Алексей Овсянников вручил группе полицейских государственные и ведомственные награды.

За заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности указом президента Российской Федерации медалями «За охрану общественного порядка» наградили командира ОБ ППСП УМВД России по городу Пскову Виктора Ежова и начальника отдела дознания УМВД России по городу Пскову Людмилу Шишло.

Медали МВД России «За доблесть в службе» получили заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук и заместитель начальника отдела организации применения административного законодательства УОООП УМВД России по Псковской области Ольга Дукальская.

А медаль МВД России «И. Д. Путилина» вручили начальнику отдела УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области Александру Дмитрюкову.

Ряд сотрудников поощрили почетными грамотами МВД России. Среди них - начальник отдела УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области Игорь Печкин, старший оперуполномоченный по особо важным делам центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области Евгений Агеев и старший инспектор дорожно-патрульной службы отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области Алексей Федоров.