Общество

Путин предложил законодательно запретить списывать соцвыплаты по исполнительному производству

Президент России Владимир Путин на втором этапе XX съезда партии «Единая Россия» предложил закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии «Единая Россия».

С этой инициативой выступили представители партии на встрече с президентом 22 августа.

«Это – недопустимо. Ведь это выплаты – на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Указами президента предусмотрена защита единовременных выплат от списания, но в законе это не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно. Уверен – это будет "Единой Россией" поддержано. Руководителей банковских организаций прошу исполнить требования указов президента. Средства, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть», - подчеркнул Владимир Путин.