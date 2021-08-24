Общество

Читатели ПЛН назвали самый успешный в Псковской области нацпроект

Читатели Псковской Ленты Новостей назвали национальный проект, который, по их мнению, наиболее успешно реализуется на территории Псковской области. Согласно опросу, проведенного в группе ПЛН «ВКонтакте», им оказался нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такой вариант ответа выбрали 33.68% участников опроса.

На втором месте нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» (15.12%), далее следует «Культура» (11%) и «Образование» (9.97%).

8.93% респондентов самым успешным нацпроектом считают проект «Жилье и городская среда», примерно одинаковое количество голосов читатели ПЛН отдали за нацпроекты «Демография» (6.53%) и «Здравоохранение» (6.19%).

Наименьшее количество голосов набрали нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (3.44%) и «Экология» (2.41%).

Другой вариант ответа выбрали 24.4% участников опроса. В комментариях они высказывают по большей части негативные отзывы по реализации нацпроектов.