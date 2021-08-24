Общество

Почтовый конверт, посвященный 1000-летию Усвят, выходит в обращение

В честь тысячелетия с момента первого упоминания в летописи поселка Усвяты, расположенного на юге Псковской области, выходит в обращение праздничный почтовый конверт.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном филиале «Почты России», на конверте изображен объект культурного наследия регионального значения - усадьба Дома Родзянко. Это образец архитектуры конца XIX века, построенный в псевдоготическом стиле с элементами польско-литовских средневековых сооружений. Иных подобных построек в Псковской области нет.

Тираж конвертов составляет 100 000 экземпляров.

«Выпуск почтовой продукции, приуроченной к определенным событиям – хорошая традиция Почты России. Мы с удовольствием ее поддерживаем. Псковская область – великий полководческий и православный край. Усвяты – город «У святых». Приглашаем всех посетить наш край. Здесь вы обретете внутреннюю силу и укрепите жизненный дух», - рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

В честь юбилейной даты изготовлен памятный штемпель, на оттиске которого изображен герб Усвятского района.

28 августа все желающие смогут поставить оттиск специального штемпеля с фиксированной датой в поселке Усвяты Псковской области на Юрьевой Горе, где, начиная с 19.00, пройдут праздничные мероприятия по случаю юбилея поселка.