Общество

«Хилово» продлит акцию «Доступный санаторий» до конца сентября

Санаторий «Хилово» продлевает действие акции «Доступный санаторий» до конца сентября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Напомним, что акция «Доступный санаторий» - это специальное предложение для работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и пенсионеров, граждан РФ.

Теперь отдыхающие самостоятельно могут выбрать дату заезда в санаторий. Полная стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, включающая в себя проживание только в двухместных однокомнатных номерах «стандарт» в 1 корпусе, питание, лечение по специальному предложению «Доступный санаторий», составляет 28 тысяч рублей (2000 рублей в сутки).

Узнать подробные условия акции и забронировать номер можно по телефонам 8 800 100-15-35 или 8 800 250-18-65.