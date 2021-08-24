Общество

Россиян предупредили о схеме мошенничества через SMS

Мошенники присылают россиянам SMS-сообщения с информацией о выигрыше в некой лотерее. Ролик с соответствующим предупреждением появился на YouTube-канале «МВД Медиа» во вторник, 24 августа, пишут «Известия».

Правоохранители призвали россиян быть бдительными и игнорировать сообщения и звонки, в которых им сообщают о выигрышах в лотереях, в которых они не принимали участие.

Отмечается, что организаторы подобных лже-лотерей будут убеждать свою потенциальную жертву перевести деньги для уплаты налога, чтобы получить выигрыш. Жертвам обещают не только деньги, но и автомобили.

Россиян также предостерегли от предоставления злоумышленникам своих персональных данных.

Накануне в российском МВД рассказали о выявлении телефонных мошенников по типичным фразам, которые используются преступниками в процессе общения с потенциальной жертвой. Как правило, злоумышленники рассказывают о неких родственниках, попавших в беду, или же грозятся проверками организации.