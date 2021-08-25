Общество

Более 140 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19

Более 140 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Так, первым компонентом вакцины привились 167 862 человека (за сутки – 974), вторым – 140 710 (за сутки – 2 599). Ревакцинировали 438 человек (за сутки – 57).

«Для победы над пандемией нам нужно и дальше продолжать прививочную кампанию», - подчеркнул губернатор.

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По состоянию на 24 августа в регионе использовали 81,9% поступившей вакцины от коронавируса.