Общество

Аналитики рассказали о самых дорогих вакансиях в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 26 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и составил подборки самых высокооплачиваемых в августе. В августе в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в Пскове стали предложения для рабочих, менеджеров и управленцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

На первом месте – вакансия электромонтажника с опытом работы от трех лет на зарплату от 80 тысяч рублей в месяц. Работодатель предлагает проектную работу с сдельной оплатой труда с еженедельными выплатами.

На втором месте – директор магазина федеральной сети. Сотруднику с опытом работы от 1 года готовы платить 57 тысяч в месяц. В компании обещают бесплатное обучение, фирменную одежду, корпоративные скидки, оформление медицинской книжки за счет компании.

Менеджеру по продажам предлагают от 55 тысяч в месяц. Работодатель обещает удаленную работу, предоставление телефонии, корпоративной сим-карты и безлимитного мобильного интернета, удаленную настройку рабочего места на личном компьютере, установку необходимого для работы программного обеспечения специалистом компании.

Самая дорогая вакансия во всей подборке среди городов-миллионников – во Владимире. Разработчику с опытом работы от трех лет предлагают 260 тысяч рублей в месяц (оплата в долларах). Удаленная вакансия опубликована международной IT-компаний, головной офис которой находится в Дублине. Сотруднику предстоит разрабатывать IT-решения для крупного онлайн-ритейлера Великобритании и помогать обеспечивать современную платформу для электронной коммерции.

IT-сфера — лидер по доле вакансий с удаленной занятостью и большая часть вакансий в августе не стала исключением – компании указывают, что готовы рассматривать кандидатов из других регионов. По данным SuperJob, количество резюме соискателей, претендующих на дистанционную занятость, за 2 года увеличилось в 2,8 раза (в июне 2019 года — 2,2%, сейчас — 6,3%).