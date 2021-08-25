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Общество

4 человека потерялись в лесах Псковской области за сутки

25.08.2021 09:21|ПсковКомментариев: 0

Потерявшихся в природной среде граждан обнаружили специалисты МЧС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в этом году заметен рост количества людей, пропавших в лесу. Дожди в сочетании с теплом обеспечили работу любителям «тихой охоты», а те, в свою очередь - спасателям. Как правило, пропадают в основном пожилые. А вообще, заблудиться может любой. Пожилые люди надеются на опыт, молодёжь – на современные гаджеты. Но иногда может подвести и то, и другое.

24 августа от МО МВД России по Псковскому району поступила заявка на оказание помощи сотрудникам полиции при проведении поисков потерявшейся в лесном массиве вблизи деревни Елизарово Псковского района женщины 1957 года рождения. На место выехала группа поисково-спасательного отряда города Пскова в составе четырех человек на одной единице техники. В поисках потерявшейся были задействованы не только спасатели, но и собака - служебный лабрадор по кличке Фигаро. В результате поисковых работ в 19.00 женщина была найдена специалистами аварийно-спасательной службы.

Кроме того, за сутки спасателями и сотрудниками пожарно-спасательных частей были найдены еще три человека. Мужчина 1969 года рождения потерялся в лесном массиве вблизи деревни Виделебье Псковского района и был обнаружен сотрудниками отдельного пожарного поста «Карамышево». Другой мужчина 1950 года рождения был обнаружен специалистами пожарно-спасательной части №30 в лесном массиве в районе деревни Марьино Струго-Красненского района. И третий человек 1964 года рождения заблудился в лесном массиве в районе деревни Крипецкое-2 Псковского района. Потерявшийся был успешно обнаружен сотрудниками поисково-спасательного отряда города Пскова.

Чтобы не заблудиться, спасатели рекомендуют: ознакомиться перед выходом с картой местности. Сообщить своим родным и близким ваш приблизительный маршрут и предполагаемое время возвращения. Одевать яркую одежду. В идеале нужно иметь с собой нож, спички, заряженный мобильный телефон. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то следует взять также необходимые лекарства. Не отпускайте стариков и детей одних в лес.

Помните, что в лесу ничего страшного нет, если у человека есть экипировка и необходимый минимум знаний о выживании в природных условиях.

Теги: #ГУ МЧС России по Псковской области #псковский район #Стругокрасненский район #потерявшиеся в лесу
Источник: Псковская Лента Новостей
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