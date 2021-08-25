Общество

Псковичи разместили около 2000 резюме в сфере продаж в августе

Почти 1 000 резюме в сфере продаж разместили начинающие специалисты в Псковской области с начала августа, а соискатели, уже работающие в сфере продаж, более 800. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу, эти две категории соискателей конкурируют примерно за одни и те же вакансии: продавцов-консультантов, менеджеров по работе с клиентами и продажам, торговых представителей, кассиров.

Еще две активные группы соискателей в Псковской области – административный персонал и производственники, они разместили более 500 и 300 резюме соответственно за неполный месяц, что в 1,2 раз выше, чем в июле. Активней всего такие соискатели ищут работу по линии административного персонала (офис-менеджерами, управляющими, администраторами) и по линии производства (специалистами по контролю качества, инженерами-проектировщиками, наладчиками, контролерами, технологами, слесарями).

Специалисты заметили, что в августе жители Псковской области повысили активность в поиске работы на 70% и на данный момент разместили почти 5 000 резюме.

Между тем по итогам опроса выяснилось, что псковичи используют десятки различных вариантов поиска работы. Так, 51% опрошенных искали работу офлайн, а именно через знакомых, родственников или друзей. Каждый третий в области, наоборот, уходит в онлайн-поиск и пользуется различными сайтами по поиску работы.

К услугам кадровых агентств прибегают 1%, а через службы занятости пробуют найти работу еще 1% опрошенных. Также местные жители указывали и другие варианты поиска работы, которые им помогали трудоустроиться: информация на досках объявлений, реклама в сети магазинов, баннерная реклама, группы в соцсетях, объявления в газетах и службы трудоустройства в вузах.

При этом мужчины-соискатели чаще женщин пользуются job-порталами, когда ищут интересные вакансии, а вот женщины чаще обращаются за рекомендациями в поиске работы к родственникам и друзьям.

В разрезе профессий лидерами по поиску и нахождению работы через сайты стали респонденты из ресторанно-гостиничного бизнеса (каждый второй), рабочие, специалисты из сферы администрирования, транспортники и логисты. А вот работу через знакомых предпочитают искать соискатели их сферы добычи сырья, строители и производственники.