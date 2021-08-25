Общество

В Псковской области ищут желающих стать судьей Великолукского городского суда

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакансии на должность судьи Великолукского городского суда. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Документы и заявления от претендентов принимаются с 27 августа по 27 сентября по адресу: Псков, улица Розы Люксембург, дом №19, кабинет №8, управление Судебного департамента в Псковской области.

Последний день приема документов – 27 сентября. Документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефонам: 54-12-40, 57-10-07.