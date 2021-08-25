Общество

Экологи дали псковичам советы по «озеленению» офиса

Начать «озеленение» своего офиса и сделать его более экологичным довольно сложно, но можно начать с малых шагов, которые уже через несколько месяцев дадут результаты. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила специалист по экологии Виктория Посадская.

«Понятие зеленый офис — это часть программы устойчивого развития бизнеса, корпоративной культуры, это в основном про ресурсы энергосбережения. То есть зеленый офис — это не только сбор макулатуры и батареек, хотя это тоже важно, но и экономия всех видов энергии, грамотное использование тепловой, электрической энергии, экономия газа, воды, бумаги, сокращение отходов. При этом все это должно быть организовано так, чтобы не вредить рабочей среде и безопасности труда, чтобы в темноте не сидеть, например», - пояснила Виктория Посадская.

Совместно с ведущим Сергеем Елизаровым они составили пошаговую стратегию «зеленого офиса», которая доступна для любой кампании. По словам экологов, начать «озеленение» можно со следующих мероприятий:

заменить лампы на энергосберегающие;

электрические приборы после использования стоит отключать от сети или ставить на режим энергосбережения;

по возможности стоит использовать естественное освещение в помещении;

стоит установить счетчики на энергию;

в офисе стоит завести зелень — комнатные растения;

начать раздельный сбор мусора специалисты рекомендуют с батареек и бумаги.

«Нужно начинать с малого, можно обзавестись двумя коробочками для бумаги и батареек, этого достаточно для того, чтобы уже сделать офис более "зеленым". Главное, этим заниматься и не думать, что экология — это нечто возвышенное», - отметил Сергей Елизаров.

Где в Пскове можно сдать различные виды отсортированного мусора, можно узнать в группе «Экомышление» в социальной сети «ВКонтакте».