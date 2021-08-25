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Общество

«Экосреда»: Можно ли сделать офис, в котором мы работаем, зеленым? ВИДЕО

25.08.2021 14:38|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Экосреда», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 25 августа.

Многие из нас уже применяют экопривычки в повседневной жизни. Все чаще в магазинах можно увидеть покупателей с экосумками. Хорошая тенденция и в области сортировки бытовых отходов, особенно у молодых семей, а в некоторых кафе Пскова даже скидку на кофе дают, если прийти со своей термокружкой. Но как обстоят дела на работе? Как ни крути, трудовая деятельность - огромная часть нашей жизни, и невозможно быть экологичным только дома.

Сегодня ведущий программы «Экосреда», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров вместе со специалистом по экологии Викторией Посадской разбирался в том, можно ли сделать офис, в котором мы работаем, зеленым.

Теги: #экология #экосреда
Источник: Псковская Лента Новостей
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