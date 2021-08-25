Эксперт рассказала, как псковичи сопротивляются экологизации

На одном из псковских предприятий полностью отказались от использования пластиковых стаканов. Об опыте внедрения такой практики в рабочий процесс в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала специалист по экологии Виктория Посадская.
Далее, по ее словам, на производстве начали постепенно внедрять новые правила. Весь процесс занял около четырех месяцев. «Мы начали ставить по одному фонтанчику в цех, при этом не убирали кулеры, а после стали постепенно от них отказываться. Конечно, внедряли это постепенно, не сразу, люди очень долго привыкали, даже ругались. Сейчас уже не представляю кого-то с пластиковым стаканчиком в руке. В административном корпусе у нас тоже стоят питьевые фонтанчики на этажах. Мы используем эту воду и для чайников», - пояснила специалист.
Эколог призналась, что первое время сотрудники предприятия даже приносили одноразовые стаканы с собой на работу и оставляли их в гардеробе.