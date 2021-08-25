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Общество

Псковскую область в финале чемпионата WorldSkills представляют пять воспитанников центра «Патриот»

25.08.2021 12:15|ПсковКомментариев: 0

Сборная Псковской области прибыла в Уфу, где 25 августа стартует финал 9-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» среди студентов профессиональных образовательных учреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, представители региона выступят в компетенции «Спасательные работы - Юниоры (14–16 лет)».

В состав сборной вошли 5 воспитанников военно-патриотического центра «Патриот», победители регионального этапа чемпионата Кирилл Владимиров, Владлен Сооц, Валерий Билас, Даниил Валетов, Карина Зубач и их наставник - эксперт Елена Ильина.

В этом году финал «Worldskills Россия» состоится в очном режиме. Соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям. Для определения лучших из лучших в столице Башкортостана собралось более 1,8 тыс. участников в возрасте до 25 лет, из которых 600 человек - представители юниорского направления до 16 лет. Экспертное сообщество представляют около 1,7 тыс. человек.

Кроме плотной соревновательной программы для участников, наставников и гостей чемпионата, запланированы масштабные культурная и деловая программы.

Сегодня ознакомительный день - ребята изучают площадки, на которых будут выступать, и оборудование.

Напомним, WorldSkills («Молодые профессионалы») - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года. Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения Российской Федерации, правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).

Теги: #Worldskills Russia
Источник: Псковская Лента Новостей
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