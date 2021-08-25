Губернатор отметил лучшие качества псковских педагогов на августовском педсовете

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил лучшие качества псковских педагогов на традиционном августовском педсовете сегодня, 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
На совещании присутствовали председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководители профильных органов исполнительной власти, руководители и сотрудники образовательных учреждений региона.
Приветственное слово участникам совещания направил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В рамках видеообращения он отметил, что Россия стала одной из немногих стран, где удалось минимизировать влияние пандемии COVID-19 на образовательный процесс. Руководитель ведомства подчеркнул, что дистанционный формат образования никогда не заменит традиционный. В этом свете Сергей Кравцов призвал всех, включенных в образовательный процесс, соблюдать противовирусные меры в течение учебного года. Также министр акцентировал внимание на необходимость вакцинации специалистов учебных учреждений.
Михаил Ведерников свое выступление начал с анализа прошлого учебного года, который, учитывая эпидемиологическую ситуацию, выдался непростым. Глава региона напомнил, что система образования действовала в сложных условиях пандемии, многие классы и школы уходили на карантин, в том числе из-за болезни преподавателей. Для организации учебного процесса педагоги, по словам Михаила Ведерникова, были вынуждены искать ответы на существующие вызовы, осваивать новые технологии, форматы и стандарты, бороться за соблюдение противовирусных требований.
«Вы проявили лучшие качества — терпение, дипломатичность, изобретательность, любовь к детям. Благодаря вашему профессионализму и ответственному труду дети получили необходимый объем знаний, а система образования продолжила уверенное развитие», — обратился к учителям губернатор и поблагодарил их за честный и самоотверженный труд.
Глава региона акцентировал внимание и на новых инструментах противодействия COVID-19, которые позволят проводить учебный процесс в традиционном очном формате. В первую очередь, это вакцинация. Михаил Ведерников подчеркнул, что прохождение иммунизации от новой коронавирусной инфекции — общий гражданский долг всех, кто трудится в непосредственном контакте с детьми.
«Большая часть, порядка 80% из вас, его ответственно выполнили», — заметил губернатор, и добавил, что на предстоящем заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 будет рассмотрен вопрос о рекомендательном характере ношения средств индивидуальной защиты в рамках учебного процесса для тех преподавателей, которые имеют антитела после вакцинации.
За свой труд педагоги заслуживают искренней благодарности, подчеркнул губернатор. Так, в прошедшем учебном году учителям присваивали первые почетные звания «Лучший педагогический работник Псковской области».
«Мы продолжаем реализовывать посильные для бюджета меры поддержки. Вместе с профсоюзом работников народного образования и науки держим на контроле социальную обеспеченность педагогов. Плодом этой работы стала выплата 2,5 тысяч рублей к началу текущего учебного года для всех педагогов. При поддержке Псковского областного Собрания депутатов на эти цели выделили более 22 млн рублей», — отметил Глава региона.
Дополнительно глава региона заметил, что, учитывая все пройденные испытания, подготовка к началу нового учебного года прошла успешно — по заключению приемочных комиссий все 369 образовательных организаций готовы принять учеников.