Псковичей призвали быть готовыми к высокой волне во время осенней рыбалки

Рыболовом осенью необходимо быть готовыми к резкой смене погоды, неожиданному усилению ветра на водоеме, и, как следствие, высокой волне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Перед выездом на рыбалку необходимо ознакомиться с условиями водоема, проверить исправность рыболовных принадлежностей и вспомогательных средств. Во время рыбалки рыболов должен:
«Если вы отправляетесь на рыбалку в лодке в одиночку, обязательно предупредите об этом семью или знакомых. Оставьте им примерные координаты и обозначьте время вашего возвращения. При смене запланированного маршрута не забудьте предупредить об этом родных. Техническое состояние плавсредств должно соответствовать нормам согласно техническому паспорту. Проверка производится на берегу методом визуального осмотра. Также нужно проверить наличие индивидуальных средств спасения на воде и аптечки первой медицинской помощи. В лодке обязательно следует иметь черпак или другую емкость для откачивания воды. Если по каким-то причинам лодка опрокинется, лучше держаться всем пассажирам за борта и общими усилиями толкать ее к берегу или на мелководье», - рассказали в ведомстве.
МЧС призывает соблюдать правила пользования маломерными судами, при возникновении нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звонить по единому телефону вызова экстренных служб 112.