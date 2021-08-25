Общество

Псковичей призвали быть готовыми к высокой волне во время осенней рыбалки

Рыболовом осенью необходимо быть готовыми к резкой смене погоды, неожиданному усилению ветра на водоеме, и, как следствие, высокой волне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Август еще не закончился, а осень уже готова вступить в свои права: погода прохладная, пасмурно, часто идет дождь. Однако для любителей рыбалки в это время начинается "бархатный сезон". Перед зимним периодом рыба начинает активно кормиться. Рыболову, планирующему выезд на промысел осенью, следует быть готовым к непростым условиям: резкой смене погоды, неожиданному усилению ветра на водоеме, и, как следствие, высокой волне. Не стоит забывать и про значительное сокращение светового дня, заморозки, утренние и вечерние туманы. Температура воды по сравнению с августом понижается, а это таит для рыболовов опасность: если лодка перевернется и человек окажется за бортом, спастись в такой ситуации бывает довольно трудно», - отметили в пресс-службе.

Перед выездом на рыбалку необходимо ознакомиться с условиями водоема, проверить исправность рыболовных принадлежностей и вспомогательных средств. Во время рыбалки рыболов должен:



находиться в зоне наиболее безопасной и удобной для проведения рыболовного процесса;

применять лодки только промышленного изготовления и прошедшие сертификацию по безопасным способам эксплуатации;

покинуть акваторию водоема во время грозы, при сильном ветре, высокой волне и в условиях недостаточной видимости;

находиться в лодке в спасательном жилете (также рекомендуем брать на борт и спасательный круг);

находиться вдали от рабочей зоны шлюзов, земснарядов, большегрузных плавсредств и т. д.

«Если вы отправляетесь на рыбалку в лодке в одиночку, обязательно предупредите об этом семью или знакомых. Оставьте им примерные координаты и обозначьте время вашего возвращения. При смене запланированного маршрута не забудьте предупредить об этом родных. Техническое состояние плавсредств должно соответствовать нормам согласно техническому паспорту. Проверка производится на берегу методом визуального осмотра. Также нужно проверить наличие индивидуальных средств спасения на воде и аптечки первой медицинской помощи. В лодке обязательно следует иметь черпак или другую емкость для откачивания воды. Если по каким-то причинам лодка опрокинется, лучше держаться всем пассажирам за борта и общими усилиями толкать ее к берегу или на мелководье», - рассказали в ведомстве.

МЧС призывает соблюдать правила пользования маломерными судами, при возникновении нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звонить по единому телефону вызова экстренных служб 112.