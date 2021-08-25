Общество

Губернатор наградил лучших учителей Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил лучшим педагогам региона награды Министерства просвещения РФ в рамках традиционного регионального августовского педагогического совета 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Одной из приоритетных стратегических задач псковский губернатор обозначил стремление к формированию конкурентоспособной, современной системы образования в Псковской области, обеспечение учреждений профессиональными кадрами, способными создавать и развивать технологичные предприятия, а также двигать вперед региональную экономику.

«Мы работаем честно, открыто, эффективно, поэтому я уверен, что мы добьемся высоких результатов. Благодарю за самоотверженный труд, самоотдачу, конструктивное участие в решении насущных задач», — отметил Михаил Ведерников.

Затем глава региона наградил 19 работников образования.

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», ведомственную награду Министерства просвещения Российской Федерации получили 14 педагогов: Лариса Барыбина, учитель физической культуры средней общеобразовательной школы № 13 города Великие Луки; Ирина Дмитриева, учитель химии Многопрофильного правового лицея №8 города Пскова; Светлана Дмитриева, учитель начальных классов Лицея № 11 города Великие Луки; Ольга Домкина, заведующая куньинским детским садом «Лучик»; Диана Журавлева, музыкальный руководитель бежаницкого детского сада «Светлячок»; Наталья Иванова, воспитатель красногородского детского сада «Колосок»; Татьяна Кривцова, учитель математики средней общеобразовательной школы № 9 имени А. С. Пушкина города Пскова; Светлана Муромцева, учитель истории и обществознания Пыталовской средней школы имени А. Н. Никонова; Елизавета Петрова, заместитель директора по воспитательной работе с дошкольниками филиала Середкинской средней общеобразовательной школы Псковского района, детского сада «Березка» Псковского района; Ольга Петрова, учитель английского языка гимназии Островского района; Любовь Пушкина, учитель русского языка и литературы Вернявинской средней школы Палкинского района; Ольга Романюк, математики лицея № 4 «Многопрофильного» города Пскова; Елена Сикорская, заместитель директора по воспитательной работе Идрицкой средней общеобразовательной школы Себежского района; Лариса Тимофеева, учитель начальных классов Локнянской средней общеобразовательной школы.

Кроме того, пятерых педагогов наградили почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. Среди них - Светлана Жилина, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 50 города Дно; Светлана Иванова, учитель изобразительного искусства Новоржевской средней школы; Юлия Терликова, учитель русского языка и литературы Новосельской средней общеобразовательной школы Стругокрасненского района; Ирина Федорова, учитель начальных классов Дедовичской средней школы № 2; Надежда Шехурдина, учитель русского языка и литературы Лычевской средней школы имени М. К. Кузьмина Великолукского района.