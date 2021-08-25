Общество

Путин рассказал о единовременных выплатах пенсионерам и военным на съезде «Единой России»

На съезде «Единой России» президент России Владимир Путин рассказал о единовременных выплатах пенсионерам и военным, сотрудникам правоохранительных органов и курсантам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Люди должны получить деньги без лишней бюрократизации, отметил президент.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Программа «Единой России» получилась такой, которую можно исполнить, а по ряду поднятых тем уже приняты конкретные решения, заявил глава государства на пленарном заседании в ходе второго этапа съезда партии в Москве. Он напомнил, что недавно принято решение о единовременной выплате военнослужащим.

«Она должна составлять 15 тысяч рублей. Нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы. Поэтому пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, независимо от количества звезд на погонах. Предлагаю также распространить эту выплату на сотрудников МВД и курсантов военных училищ», - сказал он.

Кроме того, Владимир Путин предложил депутатам Госдумы заложить в бюджет повышенную индексацию денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов на уровне выше инфляции, предусмотрев ее в 2022-2023 годах.

Президент отметил, что программа «Единой России» строится вокруг человека, обеспечения его благополучия и повышения качества жизни. Одна из приоритетных задач партии - забота о людях старшего поколения.

«Как мы договорились, в качестве прямой помощи – нужно обеспечить выплату 10 тысяч, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сейчас непросто в психологическом и житейском плане из-за нагрузки в связи с эпидемией. Именно они провели много времени дома. У этой категории было много непредвиденных трат», - пояснил он.

Разовая выплата всем пенсионерам по 10 тысяч рублей должна быть организована максимально оперативно.

«Главное, чтобы люди были избавлены от каких-либо хлопот и справок. Прошу правительство и депутатов от "Единой России" принять для этого все необходимые технические и нормативные решения. Подчеркну, что на будущий год мы предусмотрели индексацию пенсий выше инфляции, как мы и делаем ежегодно», - добавил президент.