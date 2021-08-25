Общество

Роспотребнадзор сообщил о проблемах с памятью у переболевших коронавирусом пациентов

Пациенты, переболевшие COVID-19, жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность и снижение скорости принятия решений. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная 25 августа.

По словам Натальи Пшеничной, подобного рода постковидные осложнения могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Как правило, период беспокойства такими жалобами определяется у каждого пациента в индивидуальном порядке в зависимости от сопутствующих заболеваний, пишет газета «Известия».

«После перенесенной инфекции пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания, быстроту принятия решений, отмечают повышенную забывчивость, рассеянность, сонливость, заторможенность. Со временем по мере восстановления общего состояния организма эти проявления уменьшаются», — сообщила специалист Роспотребнадзора.

Ранее, 12 августа, академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Чучалини рассказал о применении активного трехпроцентного водорода при снятии постковидного синдрома у медицинских работников. Он также обратил внимание: среди жалоб переболевших COVID часто указываются одышка и другие симптомы, что вызвано окислительным стрессом.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».