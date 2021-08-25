Открылась запись на кастинг регионального этапа конкурса «Мисс Россия»

Открылась запись на кастинг регионального этапа национального конкурса красоты «Мисс Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.
Прошедшие кастинг девушки смогут принять участие в региональном туре национального конкурса красоты «Мисс Россия».
«Обязательными условиями участия являются: возраст старше 16 лет, фотогеничность и желание победить! Стань участницей шоу №1 в нашем регионе и выиграй сертификат на 100 000 рублей!» - отметили организаторы.
Пройти предварительную регистрацию можно, написав в личные сообщения группы «Мисс Псков конкурса Мисс Россия» или по телефону 8-911-350-19-14.