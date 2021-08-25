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Общество

Открылась запись на кастинг регионального этапа конкурса «Мисс Россия»

25.08.2021 17:40|ПсковКомментариев: 0

Открылась запись на кастинг регионального этапа национального конкурса красоты «Мисс Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Прошедшие кастинг девушки смогут принять участие в региональном туре национального конкурса красоты «Мисс Россия».

«Обязательными условиями участия являются: возраст старше 16 лет, фотогеничность и желание победить! Стань участницей шоу №1 в нашем регионе и выиграй сертификат на 100 000 рублей!» - отметили организаторы.

Пройти предварительную регистрацию можно, написав в личные сообщения группы «Мисс Псков конкурса Мисс Россия» или по телефону 8-911-350-19-14.

Теги: #конкурс #мисс псков #конкурс красоты
Источник: Псковская Лента Новостей
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