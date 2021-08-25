Общество

Курьерам в Псковской области платят меньше других на Северо-Западе

В Псковской области и Ненецком автономном округе курьерам готовы платить около 42 000 рублей. При этом средняя курьерская зарплата в регионах СЗФО держится на уровне 50 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса hh.ru.

В Санкт-Петербурге представителям этой профессии готовы платить 64 500 рублей, следом в рейтинге идет Ленинградская область с суммой 57 000 рублей.

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, что количество вакансии для курьеров, открытых летом 2021 года в регионах СЗФО, выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигло почти 4 000 предложений для местных курьеров.

Чаще всего курьеров нанимали компании из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (26%), «Розничная торговля» (15%), «Услуги для бизнеса» (13%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (9%) и «Услуги для населения» (5%).

Среди регионов СЗФО после Санкт-Петербурга (почти 3 000 новых летних вакансий и прирост более 300%) по числу спроса на курьеров лидирует Калининградская область (почти 200 новых вакансий за лето 2021 и прирост более чем на 400% по сравнению с 2020). На втором месте по числу курьерских вакансий – Ленобласть (почти 150 новых летний вакансий и более 160% прироста). Компании из Карелии (более 400% прирост спроса на курьеров), Новгородской области (380% прироста) и Коми (214%), а также Псковской области (225% прироста курьерских вакансий по сравнению с летом 2020) также активно искали и нанимали курьерский персонал.

В целом по стране по количеству вакансий для курьеров лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Реже всего такие вакансии открывали в Чукотском АО, Еврейской АО, Ненецком АО, Республике Алтай и Республике Тыва (буквально единичные случаи).