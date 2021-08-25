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Общество

Традиционный августовский педсовет прошел в Пскове

25.08.2021 18:32|ПсковКомментариев: 0

Традиционный августовский педсовет прошел в преддверии начала нового учебного года. С учетом действующих противоэпидемических мер совещание в очном формате собрало в зале администрации региона ограниченное количество участников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Мероприятие открылось видеообращением министра просвещения России Сергея Кравцова. «Благодаря вашей ежедневной самоотверженной работе мы стали одной из немногих стран мира, сумевших минимизировать влияние пандемии на школьный образовательный процесс. У нас никаких планов по закрытию школ нет. Мы никогда не допустим, чтобы дистанционный формат заменил живой диалог учителя с учениками. Наш главный приоритет на сегодня – открытый диалог со всеми участниками образовательного процесса», – обратился министр к учителям Псковской области.

Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году министерство намерено унифицировать все оценочные процедуры, прежде всего, в части проведения всероссийских проверочных работ, продолжить работу по переоснащению сельских школ, по созданию равных возможностей для всех учащихся.

Продолжая тему модернизации образовательных учреждений, губернатор Михаил Ведерников напомнил, что за на сегодняшний день в регионе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования. В 2020 году завершилось строительство шести детских садов общей емкостью 910 мест, в текущем году одно дошкольное учреждение уже введено в эксплуатацию, второе будет достроено в ближайшие месяцы. Кроме того, по словам главы региона, за последние 4 года в области построены новые школы в Пскове, Великих Луках и Дно, что позволило создать дополнительно 3 425 мест, строятся школы в Великих Луках и в Пскове, а в ближайшей перспективе новые учебные заведения появятся в Гдове и Себеже.

«До конца года 113 школ получат современное компьютерное оборудование для внедрения цифровой образовательной среды, в 79 школах, расположенных в малых городах сельской местности, уже появились "Точки роста" - центры образования естественно-научной и технологической направленности. К октябрю все сельские школы будут обеспечены высокоскоростным доступом в интернет», - сообщил Михаил Ведерников.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов в своем выступлении обратил внимание на перспективу включения в федеральную программу школ, нуждающихся в капитальном ремонте. Спикер напомнил, что до сегодняшнего дня финансирование можно было получить лишь на новое строительство, что оставляло за рамками значительное количество школ, построенных в прошлом веке.

«Мы предусматриваем на такие образовательные учреждения значительные средства, но, очевидно, их недостаточно, чтобы догнать по уровню комфорта и оснащённости Дновскую школу или Инженерно-лингвистическую гимназию, построенные по новым стандартам», - отметил Александр Котов.

Он напомнил, что на необходимость таких мер указал президент Владимир Путин. «Вы, конечно, слышали об этом во время прямой линии. Программа уже разработана правительством, в подготовке реестра школ приняла непосредственное участие партия "Единая Россия", активную позицию в продвижении идеи занял наш сенатор Андрей Анатольевич Турчак. А вчера на съезде "Единой России" это предложение было закреплено в пятилетней партийной программе, - добавил председатель регионального парламента. – Особенно важно, что такой комплексный подход позволит на протяжении длительного времени не возвращаться к ремонтным работам, а заниматься только лишь содержанием».

Председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков подчеркнул важность участия образовательных учреждений в этой программе и обратился к муниципалитетам с просьбой оперативно подготовиться к ее реализации. «Крайне важно всем нам работать в связке, что предполагает своевременную разработку проектно-сметной документации, в этом случае мы сможем участвовать в программе без срывов», - подчеркнул руководитель органа исполнительной власти.

Андрей Ермаков отметил, что к началу учебного года проверку готовности прошли 369 школ, рассказал о планах по модернизации образовательных организаций, о работе по созданию доступной среды в учебных заведениях, об обеспечении школьников горячим питанием и учебной литературой.

По словам руководителя комитета, более 77% работников системы образования вакцинированы от коронавирусной инфекции, что позволит начать новый учебный год без опасений. В Пскове привились 87% учителей, в Бежаницком районе – 85%. «Это и есть настоящая забота о сотрудниках, педагогах и школьниках», - сделал вывод Андрей Ермаков.

 

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук сообщил участникам совещания, что такой высокий процент вакцинации позволяет педагогам, имеющим высокую иммунную защиту, уйти от обязательной рекомендации ношения масок. При этом руководитель территориального управления Роспотребнадзора акцентировал, что риск заболеть сохраняется даже у привитых учителей, поскольку у детей болезнь чаще протекает в стертой форме. «Педагоги ежедневно сталкиваются с сотнями учеников, профессия подвержена особому риску», - отметил санитарный врач, подчеркнув, что еженедельно медики фиксируют около ста случаев заболевания детей разного возраста.

Михаил Ведерников согласился с предложением Александра Нестерука – в маске не только неудобно работать, но и физически тяжело, однако, смягчение ограничений не может распространяться на педагогов, имеющих медотвод от прививки. «Течение болезни в таких случаях может быть достаточно серьезным», - добавил губернатор.

В завершение общего совещания учителей Александр Нестерук рекомендовал провести 1 сентября линейки только для первых и одиннадцатых классов при обязательном  использовании родителями средств защиты. Во время учебного года школам необходимо по-прежнему проводить обязательную дезинфекцию помещений, проветривать классы и следить за соблюдением детьми питьевого режима.

Теги: #псковское областное собрание #Псковская область #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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