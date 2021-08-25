Общество

Псковский губернатор: Профориентацию в регионе нужно развивать со школьной скамьи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 25 августа, пообщался с молодежью региона — участниками псковской делегации, которые находятся на межрегиональном молодежном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Для каждого из вас это хорошая возможность для личного развития, коммуникации с единомышленниками, новых знакомств и обмена опытом, который в дальнейшем можно успешно реализовать в Псковской области», — отметил Михаил Ведерников, обращаясь к представителям псковской молодежи посредством видеоконференцсвязи.

Руководитель делегации Псковской области, заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алена Иванова от имени всех собравшихся поблагодарила главу региона за возможность посетить мероприятие и рассказала об участии делегации в форумной программе. В течение пяти дней представители псковской молодежи совместно с экспертами прорабатывали решения кейсов, которые могут быть реализованы на территории области.

Один из основных кейсов посвящен оттоку молодых специалистов в крупные города, проинформировала Алена Иванова. По итогу обсуждения участниками форума был разработан комплекс решений, способствующий трудоустройству выпускников. Во-первых, он предполагает выработку системы взаимодействия студентов с руководителями центров содействия трудоустройству выпускников и профильных органов исполнительной власти региона, создание единой информационной системы и оповещения заинтересованных граждан силами государственных структур, коммерческих объединений, а также волонтеров. Во-вторых, предлагается продолжить реализацию проекта непрерывной практики и масштабировать его на все высшие, средние специальные и профессиональные учебные заведения региона. Это, по мнению ребят, упростит поиск кадров для предприятий и органов власти.

Глава региона отметил важность затронутой темы. «В первую очередь нужно говорить о развитии в регионе профориентации со школьной скамьи. Например, у нас будет несколько экспериментальных медицинских классов. Но важно понимать, что и кванториумы — это тоже возможность для развития детей, а также путь получить конкретные знания и сориентироваться на дальнейшее трудоустройство», — подчеркнул губернатор.

Еще одно важное направление, о котором упомянул глава региона, это формирование рынка востребованных вакансий. Это, по его словам, позволит обучать студентов наиболее нужным в экономике региона специальностям.

«Если эта система будет правильно выстроена, то будет противостоять оттоку молодежи в мегаполисы», — заключил Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что для реализации такой модели в регионе необходимо участие в решении проблемы самой молодежи и призвал участников форума и их единомышленников к тесному взаимодействию с экспертами, органами исполнительной власти региона и муниципалитетов.

В рамках общения были затронуты вопросы стабилизации рынка труда в области, выхода экономики из теневого сектора, а также возможность участия самозанятых в государственных программах поддержки и грантовых конкурсах.

Далее молодые люди обсудили с губернатором и другие кейсы, посвященные добровольчеству, развитию общественных пространств и спортивной инфраструктуры. В завершение общения глава региона договорился с участниками форума о проведении расширенного совместного семинара, где те поделятся лучшими практиками, собранными на форуме.

Отметим, в 2021 году межрегиональный молодежный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проводится в тринадцатый раз. В составе делегации Псковской области — студенты вузов, члены профсоюзных и студенческих объединений, активисты молодежных общественных организаций, представители молодежного движения духовенства.

Основу форума составляет масштабная образовательная программа, включающая в себя площадки по разным направлениям: социальная активность, волонтеры Победы, деловые люди, молодежные сообщества, духовное пространство, профсоюзная молодежь. В рамках форума «Ладога» Федеральное агентство по делам молодежи проводит всероссийский конкурс молодежных проектов.

Организаторами форума выступают комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи. В этом году сквозными темами форума стали Год науки и технологий в РФ, а также Год чистой воды в Ленинградской области. Форум «Ладога» является частью всероссийской форумной кампании Росмолодежи.