Общество

Псковское УМВД обеспечит все избирательные участки региона своими сотрудниками

Общественники и полицейские обсудили подготовку к охране общественного порядка при проведении выборов в ходе очередного заседания Общественного совета при УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Совместно с председателем Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемалом Малышевым участники заседания рассмотрели ряд общественно-значимых вопросов. Особое внимание уделили подготовке органов внутренних дел к охране общественного порядка при проведении выборов и обеспечению избирательных прав граждан на выборах.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков довел до присутствующих информацию о порядке голосования в регионе осенью 2021 года. Он отметил, что в этом году, как и при голосовании за поправки в Конституцию страны, выборы продлятся несколько дней, что, по его словам, удобно для жителей области, но требует особых усилий от сотрудников правоохранительных органов. В свою очередь начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников заверил присутствующих, что ведомство готово обеспечить выделение необходимого количества личного состава и охрану порядка на каждом избирательном участке на должном уровне.

Второй вопрос повестки заседания касался другой актуальной в преддверии осени темы. Члены Общественного совета обсудили меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в связи с началом учебного года.

«Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет в целом по области снизилось на 34,0% (с 53 до 35), раненых – на 41,7% (с 60 до 35). В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, активизации работы по данному направлению и обеспечения безопасности детей, УГИБДД на постоянной основе осуществляется проведение профилактических мероприятий», - пояснил присутствующим врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Васильев.

Все участники заседания единогласно сошлись во мнении, что в связи с началом учебного года дорожная обстановка может ухудшиться, а чтобы не допустить трагедий на дороге с участием детей и подростков, необходимо провести в учебных заведениях региона уроки безопасности и напомнить школьникам правила дорожного движения. По результатам дискуссии принята соответствующая резолюция.