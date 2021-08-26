Общество

В Псковской области названы редкие вакансии августа

Конец лета – традиционно считается подъемом соискательской активности и повышенным спросом работодателей на новых работников. Это подтверждается и данными по числу вакансий и резюме в Псковской области: +39% прироста в вакансиях и +49% прироста по резюме по сравнению с июлем. Рынок труда набирает обороты после летних каникул. В свою очередь эксперты hh.ru выяснили, что среди более 2 600 вакансий в августе псковские работодатели размещали и редкие варианты профессий, которые пока сложно назвать массовыми.

Переписчик счетного участка, с зарплатой от 18 000 рублей требуется территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Псковской области. Среди требований работодатель указывает, навыки работы с компьютером и коммуникабельность, сообщает hh.ru.

Фельдъегерь - инкассатор с зарплатой до 30 000 рублей. Кроме доставки и приема всех видов отправлений, работник будет отвечать за сохранность и перевозку документов. А среди требований: владение оружием, отсутствие медицинских противопоказаний, уровень образования не ниже среднего, стаж работы не менее трех лет, служба в ВС для военнообязанных.

Чайный сомелье/чайный мастер требуется в компании по розничной торговле, где ему будут платить от 45 000 до 60 000 рублей до вычета НДФЛ. Среди обязательных требований: опрятный внешний вид, энергичность и дружелюбный настрой, опыт работы в общепите приветствуется, но не обязателен.

Тренинг-менеджер с зарплатой от 50 000 до 60 000 рублей ищет компания по предоставлению телекоммуникационных услуг. В обязанности нового сотрудника будет входить: разработка программ обучения операторов на проект исходящего телемаркетинга, написание сценариев продаж, регулярная работа по улучшению сценария и повышению эффективности продаж. Проведение полноценных тренингов по технике исходящих телефонных продаж.

Директор агентства по страхованию жизни нужен холдинговой компании. В задачи такой профессии входит формирование команды или можно привести свою команду. Как пишет сама компания: «Нам нужен опытный управленец, способный открыть новое агентство». Зарплата управленца будет определяться по итогам собеседования.

Одной из псковских компаний нужен Email маркетолог, в обязанности нового сотрудника войдет работа с базами данных, рассылка писем от имени компании. Работодатель предлагает зарплату в размере 20 000 рублей на руки.

Бизнес-тренер также достаточно редкая профессия в Псковской области, в задачи таких специалистов обычно входят обучение специалистов, проведение онлайн/офлайн тренингов, разработка курсов и сопровождение дистанционного обучения на онлайн-платформе. Работодатель предлагает зарплату от 30 000 рублей.

Мастер по созданию диорам/миниатюр (макетчик). Специалист в рамках вакансии будет работать с различными материалами (эпоксидная смола, силиконы, гипс, полимер, лаки, различные акриловые составы). Также некоторые компании ждут, что специалисты по диорамам имеют навыки работы с аэрографом.