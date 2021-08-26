Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
памятка - собираем ребенка в школу
собираемся в лес
Готовы к любым дискуссиям
реализация нацпроекта «Здравоохранение»
праздники и свадьбы после бала
рассчитайся по порядку!
выбираем обогреватель
Акция к 1 сентября «Дети вместо цветов»
ТОП-11 детских секций в Пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
от Парома до Ивана
 
 
 
ещё Общество 26.08.2021 07:005 Снижение заболеваемости COVID-19 может смениться ростом в начале осени – губернатор 26.08.2021 09:180 В России предложили продлить новогодние каникулы для пенсионеров 26.08.2021 08:484 В Псковской области названы редкие вакансии августа 26.08.2021 08:391 В Псковской области оказались самые дешевые букеты в России перед Днем знаний 26.08.2021 08:000 Кузницу Всеволода Смирнова в Пскове продают за 10 млн рублей 26.08.2021 07:472 Почти 8 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область
 
 
 
Самое популярное 24.08.2021 16:348 Юлия Пересильд рассталась с режиссером Алексеем Учителем 23.08.2021 10:270 Каждый день будет холоднее предыдущего — Тала Нещадимова 25.08.2021 16:410 Скончалась начальник оперативного отдела Псковской станции скорой медпомощи Елена Адамович 23.08.2021 20:540 Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в гостевом доме под Псковом 24.08.2021 10:142 Холодные ночи придут в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России предложили продлить новогодние каникулы для пенсионеров

26.08.2021 09:18|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой продлить новогодние каникулы для пенсионеров, которые работают. Об этом сообщил RT со ссылкой на письмо главе министерства труда Антону Котякову, передает РИА Новости.

Парламентарий напомнил об опасности пандемии коронавирусной инфекции для пожилых людей. По его мнению, трудящиеся люди пенсионного возраста ежедневно рискуют здоровьем: несмотря на распространение COVID-19, они продолжают ходить на работу и ездят в общественном транспорте. Федоров предложил рассмотреть возможность продлить предстоящие новогодние каникулы для этой категории россиян с 27 декабря до 9 января, тем самым предоставив четыре дополнительных выходных.

В 2022 году россияне будут отдыхать десять дней: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. В 2020-м последний день года был рабочим, но Владимир Путин попросил глав регионов пойти навстречу гражданам, отпустив их по домам. В итоге так поступили руководители всех субъектов. Что касается 2021-го, то еще осенью премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 5 ноября и 31 декабря станут выходными: их перенесут с 2 и 3 января (суббота и воскресенье).

Теги: #Новый год #пенсионеры #каникулы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Госдуме предложили составить список одобренных смартфонов для учеников, чтобы положить «конец социальной розни». Как вы оцениваете идею о «телефонном равенстве» в школах?
В опросе приняло участие 154 человека
26.08.2021, 10:050 Выгодный сентябрь: «Стройбаза на Алмазной» приглашает сэкономить на покупках 26.08.2021, 09:560 Фестиваль народа сето в Псковской области пройдет онлайн 26.08.2021, 09:420 Курение стало причиной пожара в жилом доме в Великолукском районе 26.08.2021, 09:350 Пожилая женщина заблудилась в плюсском лесу
26.08.2021, 09:310 В Эстонии началась регистрация кандидатов в президенты 26.08.2021, 09:180 В России предложили продлить новогодние каникулы для пенсионеров 26.08.2021, 09:092 Стало известно, как «Псковским теплосетям» удается экономить десятки миллионов рублей 26.08.2021, 08:570 Мотоциклист пострадал в ДТП в Псковском районе
26.08.2021, 08:484 В Псковской области названы редкие вакансии августа 26.08.2021, 08:391 В Псковской области оказались самые дешевые букеты в России перед Днем знаний 26.08.2021, 08:301 Электронный орган появился в колледже искусств в Пскове 26.08.2021, 08:160 В Печорах будут судить пьющего и курящего вора
26.08.2021, 08:000 Кузницу Всеволода Смирнова в Пскове продают за 10 млн рублей 26.08.2021, 07:472 Почти 8 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область 26.08.2021, 07:341 Правительство поддержало штрафы для неаттестованных гидов 26.08.2021, 07:170 Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
26.08.2021, 07:006 Снижение заболеваемости COVID-19 может смениться ростом в начале осени – губернатор 25.08.2021, 23:270 Охотники обнаружили заблудившегося в себежском лесу пенсионера 25.08.2021, 22:300 Псковичам советуют проверять недвижимость на предмет юридической чистоты 25.08.2021, 22:212 Верховный суд РФ запретил блокировать личные счета ИП за налоговые задолженности
25.08.2021, 22:032 Псковское УМВД обеспечит все избирательные участки региона своими сотрудниками 25.08.2021, 21:460 Национальному парку «Себежский» нужны топоры и пилы для оборудования музея дров 25.08.2021, 21:272 Псковичей призвали быть готовыми к высокой волне во время осенней рыбалки 25.08.2021, 21:080 Курьерам в Псковской области платят меньше других на Северо-Западе
25.08.2021, 20:480 О музее истории пушкиногорской школы сможет узнать вся Россия 25.08.2021, 20:292 Псковский губернатор: Профориентацию в регионе нужно развивать со школьной скамьи 25.08.2021, 20:100 Опубликована задолженность крупных потребителей газа в Псковской области 25.08.2021, 19:519 Учительница пожаловалась Путину на образ педагога в юмористическом шоу «Наша Russia»
25.08.2021, 19:337 Решением суда Николая Кузьмина сняли с выборов в Псковское областное Собрание 25.08.2021, 19:242 Лишенный водительских прав мужчина сбил человека на Рижском проспекте в Пскове 25.08.2021, 19:101 Подрядчик устранил выявленные недочеты на улице Алтаева в Пскове 25.08.2021, 18:510 Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо
25.08.2021, 18:320 Традиционный августовский педсовет прошел в Пскове 25.08.2021, 18:140 Реплика Донецкого: «Литрбол» и другие нехорошие излишества 25.08.2021, 18:100 Пскович отделался условным лишением свободы за кражу велосипеда 25.08.2021, 18:000 Реализующие проекты по цифровой трансформации организации могут рассчитывать на господдержку
25.08.2021, 17:510 «Невидимый театр» покажет в Пскове спектакль о Геннадии Шпаликове 25.08.2021, 17:400 Открылась запись на кастинг регионального этапа конкурса «Мисс Россия» 25.08.2021, 17:272 Еще шесть дворов в Пскове привели в нормативное состояние. ФОТО 25.08.2021, 17:174 Скажи модель своего телефона, и я скажу, кто ты?
25.08.2021, 17:061 Гражданина Таджикистана осудили на 12 лет за пропаганду терроризма среди осужденных в Пскове 25.08.2021, 17:024 Путин предложил объявить 2023-й Годом педагога 25.08.2021, 16:410 Скончалась начальник оперативного отдела Псковской станции скорой медпомощи Елена Адамович 25.08.2021, 16:340 Партийные лидеры открыли цикл предвыборных дебатов на радио «Эхо Москвы» в Пскове
25.08.2021, 16:276 Фотофакт: На перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове готовятся к введению кругового движения 25.08.2021, 16:209 «Горводоканал» объяснил причину изменения качества воды на дальнем Завеличье 25.08.2021, 16:130 Предвыборные дебаты по вопросам социальной справедливости. ВИДЕО 25.08.2021, 16:102 Из законодательства РФ надо убирать тормозящие и лишние механизмы - Александр Козловский
25.08.2021, 16:004 Путин рассказал о единовременных выплатах пенсионерам и военным на съезде «Единой России» 25.08.2021, 15:530 Роспотребнадзор сообщил о проблемах с памятью у переболевших коронавирусом пациентов 25.08.2021, 15:360 Определен подрядчик для ликвидации колейности на улице Сосновой в Пскове 25.08.2021, 15:254 Пригласительные билеты на лазерное шоу в Пскове можно получить в кассе филармонии
25.08.2021, 15:151 «Люби меня, детка, пока я на воле…» 25.08.2021, 15:102 Губернатор наградил лучших учителей Псковской области 25.08.2021, 15:000 Владимир Путин поддержал идею о контроле родителей за качеством школьного питания 25.08.2021, 14:530 Игорь Романов получил удостоверение кандидата в депутаты областного Собрания
25.08.2021, 14:381 «Экосреда»: Можно ли сделать офис, в котором мы работаем, зеленым? ВИДЕО 25.08.2021, 14:291 Полицейские составили типичный портрет псковского домашнего агрессора 25.08.2021, 14:200 Псковичам рассказали, как получить билеты на празднование 1000-летия Усвят 25.08.2021, 14:110 До 20 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 августа
25.08.2021, 14:002 Губернатор отметил лучшие качества псковских педагогов на августовском педсовете 25.08.2021, 13:570 Две аварии мешают движению автомобилей на Ольгинском мосту в Пскове 25.08.2021, 13:500 Псковичка принесла на экспертизу для обмена фальшивую банкноту 25.08.2021, 13:450 Конкурс на выборах в Госдуму составляет 13 человек на мандат - ЦИК РФ
25.08.2021, 13:400 Пресс-конференция «Домашнее насилие». ВИДЕО 25.08.2021, 13:330 Все сельские школы Псковской области обеспечат высокоскоростным интернетом к октябрю 25.08.2021, 13:215 Эксперт рассказала, как псковичи сопротивляются экологизации 25.08.2021, 13:120 Психолог рассказала, куда псковички могут обратиться за помощью при домашнем насилии
25.08.2021, 13:081 Псковские справедливороссы озвучили основное предложение партии по борьбе с бедностью 25.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция предвыборных дебатов на радио «Эхо Москвы» в Пскове 25.08.2021, 12:520 Петербуржец требует от Первого канала компенсации морального вреда из-за негатива в новостях 25.08.2021, 12:411 Экологи дали псковичам советы по «озеленению» офиса
25.08.2021, 12:330 В России запретили звуковую рекламу на зданиях 25.08.2021, 12:290 Облачный гейминг станет доступен абонентам МегаФона 25.08.2021, 12:220 Областной театр кукол покажет свои лучшие спектакли на юбилее поселка Усвяты 25.08.2021, 12:170 СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.