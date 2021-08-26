Общество

В России предложили продлить новогодние каникулы для пенсионеров

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой продлить новогодние каникулы для пенсионеров, которые работают. Об этом сообщил RT со ссылкой на письмо главе министерства труда Антону Котякову, передает РИА Новости.

Парламентарий напомнил об опасности пандемии коронавирусной инфекции для пожилых людей. По его мнению, трудящиеся люди пенсионного возраста ежедневно рискуют здоровьем: несмотря на распространение COVID-19, они продолжают ходить на работу и ездят в общественном транспорте. Федоров предложил рассмотреть возможность продлить предстоящие новогодние каникулы для этой категории россиян с 27 декабря до 9 января, тем самым предоставив четыре дополнительных выходных.

В 2022 году россияне будут отдыхать десять дней: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. В 2020-м последний день года был рабочим, но Владимир Путин попросил глав регионов пойти навстречу гражданам, отпустив их по домам. В итоге так поступили руководители всех субъектов. Что касается 2021-го, то еще осенью премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 5 ноября и 31 декабря станут выходными: их перенесут с 2 и 3 января (суббота и воскресенье).