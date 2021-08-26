Общество

Елена Киселык покинула пост зампредседателя областного комитета по здравоохранению

Елена Киселык покинула пост заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель начальника отдела проектной деятельности и информационной политики регионального комитета по здравоохранению Мария Лукшайтис

Елена Киселык уволилась по собственному желанию. Кто будет исполнять ее обязанности в облздраве, пока неизвестно, прокомментировали в комитете.

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Напомним, Елена Киселык заняла пост заместителя председателя областного комитета по здравоохранению 1 октября 2020 года.