Общество

Антитеррористическую защищенность аэропорта планируют усилить в Пскове

Антитеррористическую защищенность аэропорта планируют усилить в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Псковской области. На нем шла речь и об усилении антитеррористической защищенности международного аэропорта Пскова «Княгиня Ольга».

Глава региона обратил внимание, что в городе серьезными темпами растет количество пассажиров, которые пользуются воздушным транспортом. Он призвал активизировать работу по техническому перевооружению аэропортового комплекса, обеспечению надежного периметрового ограждения для транспортной безопасности объекта. Михаил Ведерников подчеркнул, что деятельность в этом направлении необходимо начать уже в текущем году.

Еще один вопрос совместного заседания касался профилактической работы с лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях Псковской области. Также на заседании заслушали доклад о работе антитеррористических комиссий Пыталовского, Островского, Красногородского, Новосокольнического и Опочецкого районов.