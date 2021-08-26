Общество

На 75 тысяч рублей оштрафовали коллекторскую организацию в Псковской области

На 75 тысяч рублей оштрафовали коллекторскую организацию в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов России.

За первое полугодие 2021 года ведомство провело десять административных расследований, по итогам которых составили два административных протокола в отношении коллекторской организации и в отношении микрофинансовой организации. Коллекторскую организацию оштрафовали, а микрофинансовой организации назначили наказание в виде предупреждения.

«Выявленные правонарушения касались нарушений по частоте и времени взаимодействия, психологического воздействия и введения в заблуждение должника», - добавили в ведомстве.