Общество

Более 250 псковичей получили заработную плату благодаря судебным приставам

253 жителя Псковской области получили заработную плату благодаря судебным приставам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по региону.

За первое полугодие 2021 года в принудительном порядке должники-организации региона выплатили заработную плату в размере более 38 млн рублей.

Как отметили в ведомстве, одной из самых социально-значимых категорий исполнительных производств является взыскание алиментных платежей. На исполнении в УФССП России по Псковской области находится 4 247 производств о взыскании алиментов. Благодаря мерам принудительного характера с задолжавших родителей взыскали свыше 54 млн рублей.

Кроме того, после применения мер принудительного характера около 1286 должников трудоустроились, а 32 должника встали на учет в службу занятости. Свыше 280 должников по алиментам привлекли к административной ответственности, а в отношении 168 алиментщиков возбудили уголовные дела. 15 должников получили реальный срок лишения свободы.