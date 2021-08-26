Общество

Более 10 тысяч жителей Псковской области имеют запрет на выезд за пределы России

Более 10 тысяч жителей Псковской области имеют запрет на выезд за пределы России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов России.

За первое полугодие 2021 года судебные приставы установили ограничение в праве выезда за пределы РФ для более 8 тысяч должников, а по более 1000 исполнительным производствам жителей региона ограничивали в праве управления транспортным средством.

С начала года за несвоевременную оплату долга псковичи заплатили свыше 41 млн рублей исполнительского сбора. Такую меру судебные приставы применили около 25 тысяч раз. Кроме того, более 1,5 тысячи раз имущество должников подвергали аресту. Из них 1 251 арест накладывали на автотранспортные средства. От продажи имущества взыскатели получили более 16 млн рублей.