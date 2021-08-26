Общество

Более 150 правонарушений выявили в Псковской области в ходе операции «Надзор»

154 правонарушения выявили полицейские Псковской области в ходе оперативно-профилактической операции «Надзор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональном УМВД России.

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» проводилась на территории региона с 17 по 21 августа. Ее целью стало предупреждение совершения преступлений и правонарушений поднадзорными. В ходе мероприятия полицейские особое внимание уделили работе по установлению местонахождения людей, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость, а также граждан, уклоняющихся от административного надзора.

Сейчас в регионе на профилактическом учете состоит 738 поднадзорных. На момент проверки 64 из них находились в СИЗО. Место нахождения 22 нарушителей неизвестно. Сотрудники полиции занимаются их розыском.

После 674 проверок осужденных полицейские выявили 154 административных правонарушения, совершенных поднадзорными. Из них 90 - по статье 19.24 КоАП РФ; кроме того, 63 правонарушения - по главам 6, 19, 20 КоАП РФ, а также 9 преступлений по статье 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). По двум фактам сотрудники полиции возбудили уголовные дела.

Кроме того, 21 августа сотрудники УМВД России по городу Пскову установили 2 факта нахождения поднадзорных, состоящих на профилактическом учете, в состоянии алкогольного опьянения в нарушение установленных судом ограничений. После этого полицейские составили два протокола об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции подготовили заявления в суд об установлении административного надзора в отношении 7 ранее судимых жителей региона. Еще 10 заявлений направили в суд об установлении поднадзорным дополнительных ограничений.

«В период проведения оперативно-профилактической операции "Надзор" преступлений со стороны поднадзорных лиц не допущено, что подтверждает эффективность принятых мер», - подчеркнули в пресс-службе УМВД.