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Общество

Вирусологи заявили об усилении защиты от COVID-19 через полгода после вакцинации

26.08.2021 17:47|ПсковКомментариев: 0

Исследование группы ученых из Аргентины, которая сообщила о постепенном росте защиты организма от COVID-19 в течение полугода после вакцинации «Спутником V», требует более детальной проработки. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского.

Ученый отметил, что после введения любой вакцины иммунный ответ у человека действительно развивается не сразу. Пика он достигает в течение трех-четырех недель после введения второй дозы вакцины. И если у человека высокие показатели иммунной системы, иммунный ответ может со временем нарастать, добавил вирусолог.

Тем не менее в противопоставление этому вирус также может мутировать, тогда сформированная иммунная защита, наоборот, становится менее состоятельной, подчеркнул Сергей Вознесенский.

По его словам, аргентинским ученым необходимо уточнить, «что именно увеличивается, какие показатели — клеточный иммунитет возрастает или иммунный, гуморальный, антитела».

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев согласился, что ученым следует изучить причины того, почему в течение полугода увеличивается защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации.

«Если вакцина работает хорошо и стимулирует и клеточный, и гуморальный иммунитет, образование антител и клетки памяти, то тогда при попадании вируса в организм срабатывает клеточный иммунитет. И даже если антител к этому моменту уже не было, то они начинают появляться. Надо разобраться, но в этом ничего удивительного нет», — отметил он.

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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