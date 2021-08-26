Общество

Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», следует из реестра государственных лекарственных средств.

«Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации: 26 августа 2021 года«», - приводит РИА Новости выдержку из документа.

Как указано в инструкции, препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день в дозе 0,5 мл в область дельтовидной мышцы. Если это невозможно, то укол делают в латеральную широкую мышцу бедра.



Побочные реакции после вакцинации «ЭпиВакКороной-Н» - это боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко - отек Квинке.

Сейчас в России для прививки доступны три препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Ревакцинацию делают «Спутником Лайт».

За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.