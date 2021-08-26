Архивисты рассказали о погоде и болезнях в Пскове в 1861 году

Государственный архив Псковской области опубликовал в своих социальных сетях фрагмент из отчета по Псковской городовой больнице за 1861 год, в котором содержатся данные и о погоде, кроме болезней и травм граждан.

Источник: Государственный архив Псковской области

«10-го апреля вскрылись реки. Катаральные болезни осложняются ревматическими, обнаруживается цинга, хронические недуги ожесточаются или осложняются: так у туберкулистов являлось воспаление ветвей дыхательного горла и подреберной плевы. Май и июнь: сырая и холодная погода, термометр не идет выше +8º. Ревматизмы в острой форме и цинга в хронической усиливаются, вообще все хронические недуги похищают более жертв. Июль – один летний месяц, хотя и теплее других, но постоянно сырой. Гастрические страдания берут перевес пред ревматизмом, цинга все еще продолжается, если и не в самостоятельной форме, так в виде осложнений при других патологических процессах. Август и сентябрь: очень частые дожди при умеренной теплоте были причиной сырого воздуха, который, в свою очередь, поддерживал гастро-ревматический характер болезней. Октябрь и ноябрь: более светлых и сухих дней, но термометр понижается. Небольшие морозы начались уже с первых чисел октября, под конец же сего месяца термометр быстро падает до -16º. Реки покрылись льдом 29-го числа, а 30-го выпал довольно порядочный снег. В первых числах ноября устроилась дорога на санях, 2-го и 3-го числа мороз доходил до - 18º. Потом с 8-го числа пошла оттепель и дождь, снег растаял, а с 13-го числа морозы опять стали усиливаться, но снега не было, под конец ноября опять пошла оттепель и дожди», - говорится в документе.