Общество

Женщины в России стали чаще мужчин работать фрилансерами

Число занятых во фрилансе женщин в России превзошло число мужчин, оказывающих услуги в такой форме: 54% против 46%. Об этом говорится в исследовании фриланс-биржи FL.ru, входящей в IT-холдинг TalentTech, сообщает ТАСС.

Исследование проводилось на основе внутренних данных платформы о более чем 2,5 млн зарегистрированных пользователей.

«Доля женщин, которые работают на фрилансе, в 2021 году превзошла мужчин и составила 54%. Число женщин изменилось и среди заказчиц фриланс-услуг - их стало 34%», - отмечается в материалах.

Как отметил генеральный директор фриланс-биржи Анатолий Орлов, исторически фриланс был распространен именно среди мужчин. «Для сравнения в 2011 году соотношение составляло 63% и 37% в пользу исполнителей-мужчин. Пандемия ускорила процесс выравнивания долей и даже привела к преобладанию женщин», - сказал он.

В топ-5 категорий, в которых работают женщины-фрилансеры вошли «Обучение и консультации», «Тексты», «Переводы», «Архитектура и интерьер», «Аутсорсинг и консалтинг». Наибольший прирост в количестве женщин-фрилансеров в 2021 году был в категориях «Разработка игр» (число исполнительниц увеличилось в 2 раза), «Инжиниринг» (рост на 30%), «Обучение и консультации» (рост на 20%).

При этом с каждым годом становится все больше женщин, занятых в сфере технологий. Доля исполнительниц в специализациях, связанных с IT, сейчас составляет 35%.

В исследовании также раскрыли средние чеки заказов женщин-фрилансеров в 2021 году. В категории «Мобильные приложения» средний чек составил более 15 тыс. рублей, в «Аудио/видео» - свыше 13 тыс. рублей, в «Разработке сайтов» - почти 9 тыс. рублей.

В отличие от мужчин у женщин-исполнителей рейтинг на бирже примерно на 2% выше. Женщины на 16% чаще ставят аватарки, а также ведут более короткие переписки с заказчиками - количество сообщений в рамках одного диалога на 20% меньше.